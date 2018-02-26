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1 марта представят новый электрический кроссовер Jaguar I-Pace

В компании Jaguar Land Rover сообщили дату премьеры первого электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Автомобиль будет представлен публике 1 марта текущего года в режиме онлайн-трансляции.

1 марта представят новый электрический кроссовер Jaguar I-Pace


Стоит отметить, что Jaguar I-Pace является первым электрокаром британского бренда. Как сообщают в пресс-службе британского бренда, новый электрокар вызывает большой интерес у автомобилистов из разных уголков земного шара.

На сайте компании оставили свои контакты более тысячи людей, которые являются потенциальными покупателями первого электрокара Jaguar Land Rover. Именно для них компания проведёт онлайн-презентацию электрокара I-Pace.

Онлайн-презентация пройдёт в прямом эфире, производители расскажут подробную техническую информацию об электрокаре, также будет озвучена стоимость и модификации. После завершения онлайн-презентации на сайте производителя начнут принимать заказы на электрический кроссовер.
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Добавил: Алина Вчера, 21:07
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