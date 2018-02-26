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Xiaomi Mi MIX 2s не представят на Mobile World Congress 2018

Несмотря на то, что компания Xiaomi не собиралась представлять на MWC 2018 смартфон Mi 7, она также отменила презентацию другой не менее интересной новинки Mi MIX 2s. Отмечается, что устройство представят 27 марта.

Xiaomi Mi MIX 2s не представят на Mobile World Congress 2018


Об этом стало известно из официального сообщения генерального директора компании Xiaomi Лэй Цзюнь. На своей странице в социальной сети Weibo он опубликовал тизер, по которому можно узнать о переносе анонса Xiaomi Mi MIX 2s.

Тем не менее, из представленной информации также стало понятно, что девайс получит очень мощную аппаратную «начинку». В тизере указано, что смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845, благодаря которому, в тесте от бенчмарка AnTuTu было получено 273 741 балл.

Также стоит отметить, что согласно предположениям инсайдеров Xiaomi Mi MIX 2s должен быть облачен в корпус из керамического материала. В пару к процессору добавят оперативную память типа LPDDR4X с объемом 8 Гб. Также выделяется накопитель на 256 Гб и дактилоскопический сканер прямо в дисплее.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:54
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