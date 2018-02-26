Xiaomi Mi MIX 2s не представят на Mobile World Congress 2018

Об этом стало известно из официального сообщения генерального директора компании Xiaomi Лэй Цзюнь. На своей странице в социальной сети Weibo он опубликовал тизер, по которому можно узнать о переносе анонса Xiaomi Mi MIX 2s.Тем не менее, из представленной информации также стало понятно, что девайс получит очень мощную аппаратную «начинку». В тизере указано, что смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845, благодаря которому, в тесте от бенчмарка AnTuTu было получено 273 741 балл.Также стоит отметить, что согласно предположениям инсайдеров Xiaomi Mi MIX 2s должен быть облачен в корпус из керамического материала. В пару к процессору добавят оперативную память типа LPDDR4X с объемом 8 Гб. Также выделяется накопитель на 256 Гб и дактилоскопический сканер прямо в дисплее.