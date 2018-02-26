Анна Хилькевич заплакала от беспомощности на свадьбе с пенсионером из-за гипноза

Гипнотизер отметил, что настоящая любовь идет от человеческого сердца, но с помощью внушения можно заставить людей изменить свое решение. Звезда была подавлена, согласилась расписаться с пожилым человеком, после чего не могла удержаться от рыданий и попросила “супруга” остановить процесс. После таких событий Анна Хилькевич стала верить в возможности гипноза, хотя, по словам Гарика Харламова, это рассчитано на доверчивых зрителей.Максим Галкин заметил растущую популярность передачи, потому люди могут посмотреть ее в выходные дни. Психологи считают, что внушению поддаются немногие лица, а остальная категория не может совершать действия вне их желания.