Ксения Бородина заявила, что не будет очернять свою семью ради пиара
Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что между нею и ее супругом Курбаном Омаровым бывали разногласия, но в Сети поговаривают, что он даже поднимает на нее руку.
Бородина поделилась, что одна подруга подсказала ей совет пиар-менеджера, который рекомендовал развестись с мужем-бизнесменом и заявить, что он ее избил.
Однако ведущая не готова жертвовать добрым именем своей семьи и очернять ее ради саморекламы, провоцируя таким образом подписку на свою страницу в соцсетях.
Как известно, количество подписчиков в Instagram напрямую влияет на количество рекламных заказов, что положительно сказывается на заработках звезд. Но ля ведущей «Дом-2» главное благополучие ее семьи.
Бородина поделилась, что одна подруга подсказала ей совет пиар-менеджера, который рекомендовал развестись с мужем-бизнесменом и заявить, что он ее избил.
Однако ведущая не готова жертвовать добрым именем своей семьи и очернять ее ради саморекламы, провоцируя таким образом подписку на свою страницу в соцсетях.
Как известно, количество подписчиков в Instagram напрямую влияет на количество рекламных заказов, что положительно сказывается на заработках звезд. Но ля ведущей «Дом-2» главное благополучие ее семьи.