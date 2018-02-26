Ксения Бородина заявила, что не будет очернять свою семью ради пиара

Бородина поделилась, что одна подруга подсказала ей совет пиар-менеджера, который рекомендовал развестись с мужем-бизнесменом и заявить, что он ее избил.Однако ведущая не готова жертвовать добрым именем своей семьи и очернять ее ради саморекламы, провоцируя таким образом подписку на свою страницу в соцсетях.Как известно, количество подписчиков в Instagram напрямую влияет на количество рекламных заказов, что положительно сказывается на заработках звезд. Но ля ведущей «Дом-2» главное благополучие ее семьи.