АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Тибета: Оперная звезда Александра Давид - Неэль оставила карьеру ради науки и открыла людям секреты запретной Лхасы
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

«Камаз» стал совладельцем одного из крупнейших поставщиков «АвтоВАЗа»

Автокомпания «Камаз», специализирующаяся на производстве дизельных грузовиков, тракторов и комбайнов, совершила громкую сделку. «Камаз» приобрёл 49 % акций компании ОАТ («Объединенные автомобильные технологии»), являющейся одним из основных поставщиков знаменитого «АвтоВАЗа».

«Камаз» стал совладельцем одного из крупнейших поставщиков «АвтоВАЗа»


Автоконцерн «Камаз», выпускающий надёжную сельхозтехнику и грузовики уже более 42 лет, в последнее время существенно расширил свой ассортимент. Так, на заводе в Набережных Челнах производятся (кроме грузовых машин и автобусов) различные электроприборы и агрегаты, а также тепловые мини-электростанции. В ушедшем году «Камаз» выразил желание стать владельцем 49% акции мощного российский холдинга ОАТ, производящего автокомпоненты (более 4 000 наименований). Предприятия компании «Объединенные автомобильные технологии» расположены в нескольких областях РФ (Пензенской, Рязанской, Самарской, Владимирской, Ульяновской). ОАТ поставляет широкую палитру автозапчастей и компонентов и для лидера российского автопрома -«АвтоВАЗа».

До проведенной сделки компания ОАТ являлась полной собственностью ООО «Промышленный холдинг «Автокомпоненты». Запрос «Камаза» на приобретение акций в декабре 2017-го одобрил ФАС, а 20 февраля 2018 года «Камаз» уже получил статус совладельца компании ОАТ. Об этом стало известно после публикации на сайте набережночелнинского автоконцерна.
Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 20:42
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Призовой фонд ЧЕ-2020 по футболу составит 371
Большую кольцевую линию метро Москвы достроят к
Из Сибири на территорию Рима пришли аномальные
В метро Москвы беременным будут выдавать
Росгвардия возьмет на вооружение современных
Журова отмечает, что РФ заработала достаточное
Коротченко пояснил, о чем говорит доставка в
Зеленый чай снижает эффект действия препаратов от
Ученые: Сидячий образ жизни может стать
Наличие жизни в самой сухой пустыне мира
The National Interest: На Ближнем Востоке может
Члены экипажа сняли британку с самолета из-за
Группа The Rolling Stones посетит Великобританию
НАТО перестало сотрудничать с Россией в области
Вмешательство человека изменило экосистемы
Депутат Милонов поддержал решение таиландских
Google Chrome получил долгожданную опцию для
Турция ввела в Африн полицейский и армейский
Ученый Мичио Каку предрекает контакт с
Беззеркальная фотокамера Canon EOS M50
Дизельный BMW X3 M получил экстремальную версию
В Кремле запланированы новые майские указы
В России утверждена государственная программа
Искусственный интеллект будет определять
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров удивил
Рэпер Face "атаковал" США на медведе и "переспал"
СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с
В Пскове пассажир застрелил таксиста и замерз в
Рэпер Птаха ответил критикам и пообещал вернуться
Дмитрий Дюжев поведал, как его обманом свели с
Просмотреть все новости