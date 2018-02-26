«Камаз» стал совладельцем одного из крупнейших поставщиков «АвтоВАЗа»

Автоконцерн «Камаз», выпускающий надёжную сельхозтехнику и грузовики уже более 42 лет, в последнее время существенно расширил свой ассортимент. Так, на заводе в Набережных Челнах производятся (кроме грузовых машин и автобусов) различные электроприборы и агрегаты, а также тепловые мини-электростанции. В ушедшем году «Камаз» выразил желание стать владельцем 49% акции мощного российский холдинга ОАТ, производящего автокомпоненты (более 4 000 наименований). Предприятия компании «Объединенные автомобильные технологии» расположены в нескольких областях РФ (Пензенской, Рязанской, Самарской, Владимирской, Ульяновской). ОАТ поставляет широкую палитру автозапчастей и компонентов и для лидера российского автопрома -«АвтоВАЗа».До проведенной сделки компания ОАТ являлась полной собственностью ООО «Промышленный холдинг «Автокомпоненты». Запрос «Камаза» на приобретение акций в декабре 2017-го одобрил ФАС, а 20 февраля 2018 года «Камаз» уже получил статус совладельца компании ОАТ. Об этом стало известно после публикации на сайте набережночелнинского автоконцерна.