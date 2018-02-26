Ольга Бузова похвасталась дорогими часами намекнув на подарок поклонника

Поклонники отмечают, что чувства анонима искренни, раз он до сих пор не заявил о себе громко и продолжает осыпать Ольгу дорогостоящими подарками.Снимок с часами появился в «сториз» Бузовой и сопровождался словами благодарности. Пользователи со знанием дела заявили, что это изделия известного швейцарского бренда и стоимость их может быть обозначена шестизначными цифрами.Впрочем, некоторые пользователи предполагают, что это может быть подарок от телеканала, в связи с недавним скандалом, разразившимся в Сети из-за оскорбления Бузовой резидентом Comedy Club Андреем Скороходом.