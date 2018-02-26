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Ольга Бузова похвасталась дорогими часами намекнув на подарок поклонника

Фанаты Ольги Бузовой уверены, что золотые часы, которыми звезда «Дома-2» похвасталась недавно в Instagram это подарок таинственного воздыхателя.

Поклонники отмечают, что чувства анонима искренни, раз он до сих пор не заявил о себе громко и продолжает осыпать Ольгу дорогостоящими подарками.

Ольга Бузова похвасталась дорогими часами намекнув на подарок поклонника

Снимок с часами появился в «сториз» Бузовой и сопровождался словами благодарности. Пользователи со знанием дела заявили, что это изделия известного швейцарского бренда и стоимость их может быть обозначена шестизначными цифрами.

Ольга Бузова похвасталась дорогими часами намекнув на подарок поклонника

Впрочем, некоторые пользователи предполагают, что это может быть подарок от телеканала, в связи с недавним скандалом, разразившимся в Сети из-за оскорбления Бузовой резидентом Comedy Club Андреем Скороходом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:32
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