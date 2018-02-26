Юлия Ефременкова сменила имидж и перестала быть брюнеткой
В преддверии весны участнице «Дом-2» Юле Ефременковой захотелось перемен, и она решила поэкспериментировать с цветом своих волос.
Юлия запомнилась всем яркой брюнеткой, но теперь ее волосы стали намного светлее.
Как рассказал стилист Роман Смирнов, откровенный блонд Ефременковой не подошел бы и потому они остановились на натуральном и женственном цвете волос. Мужчина уверен, что новый образ придется по душе не только самой Юлии, но и ее поклонникам.
Напомним, что ранее подруга Сергея Кучерова меняла только длину волос: от «русалочьей» до современного каре, но они всегда были глубокого черного оттенка.
Специалисты считают, что перемены во внешности принесут в жизнь Юлии и перемены в жизни. Многим фанатам участницы телестройки понравился новый образ Ефременковой.
Юлия запомнилась всем яркой брюнеткой, но теперь ее волосы стали намного светлее.
Как рассказал стилист Роман Смирнов, откровенный блонд Ефременковой не подошел бы и потому они остановились на натуральном и женственном цвете волос. Мужчина уверен, что новый образ придется по душе не только самой Юлии, но и ее поклонникам.
Напомним, что ранее подруга Сергея Кучерова меняла только длину волос: от «русалочьей» до современного каре, но они всегда были глубокого черного оттенка.
Специалисты считают, что перемены во внешности принесут в жизнь Юлии и перемены в жизни. Многим фанатам участницы телестройки понравился новый образ Ефременковой.