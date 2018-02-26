Юлия Ефременкова сменила имидж и перестала быть брюнеткой

Как рассказал стилист Роман Смирнов, откровенный блонд Ефременковой не подошел бы и потому они остановились на натуральном и женственном цвете волос. Мужчина уверен, что новый образ придется по душе не только самой Юлии, но и ее поклонникам.Напомним, что ранее подруга Сергея Кучерова меняла только длину волос: от «русалочьей» до современного каре, но они всегда были глубокого черного оттенка.Специалисты считают, что перемены во внешности принесут в жизнь Юлии и перемены в жизни. Многим фанатам участницы телестройки понравился новый образ Ефременковой.