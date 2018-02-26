Сборка LADA Niva может быть налажена в Бразилии

По данным издания Gazeta Do Povo, бразильское подразделение бренда LADA будут реализовывать российские внедорожники нового поколения. Однако официальные представители российского бренда пока данную информацию не комментируют.На бразильском рынке российский внедорожник LADA Niva продавался в середине 90-х годов прошлого столетия и пользовался неплохим спросом. По словам инсайдеров, производство российского внедорожника в Бразилии будет налажено в 2021 году. Не исключено, что сборку автомобиля наладят на мощностях завода Renault в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяй.