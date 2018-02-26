Sony представила Xperia Ear Duo с технологией «открытого звука»
Sony Mobile Communications на MWC 2018 представила беспроводную продвинутую гарнитуру типа Xperia Ear Duo.
В Xperia Ear Duo пользователь может прослушивать музыку, проверять прогноз погоды, свое расписание, совершать звонки, многое другое, слыша при этом окружающие звуки. Аудиотехнология Clear Phase осуществляет автоматическую регулировку громкости, которая зависит от окружающего/фонового шума, устраняя дисперсию звука. Устройство обладает встроенным голосовым управлением, обеспечивающим доступ к помощникам Siri либо Google Assistant. Из окружающего шума голос выделяют 4 микрофона. Гарнитура реагирует также на движения головы. Управление музыкой, а также громкостью также возможно при помощи касания. Xperia Ear Duo является совместимой с мобильными современными устройствами на базе iOS, а также Android.
Гарнитура в продажу поступит во втором квартале текущего года в золотистом и черном цвете за 279,99 доллара.
В Xperia Ear Duo пользователь может прослушивать музыку, проверять прогноз погоды, свое расписание, совершать звонки, многое другое, слыша при этом окружающие звуки. Аудиотехнология Clear Phase осуществляет автоматическую регулировку громкости, которая зависит от окружающего/фонового шума, устраняя дисперсию звука. Устройство обладает встроенным голосовым управлением, обеспечивающим доступ к помощникам Siri либо Google Assistant. Из окружающего шума голос выделяют 4 микрофона. Гарнитура реагирует также на движения головы. Управление музыкой, а также громкостью также возможно при помощи касания. Xperia Ear Duo является совместимой с мобильными современными устройствами на базе iOS, а также Android.
Гарнитура в продажу поступит во втором квартале текущего года в золотистом и черном цвете за 279,99 доллара.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:24