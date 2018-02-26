Компания ZTE анонсировала свой бюджетный смартфон ZTE Tempo Go

Бюджетный смартфон ZTE Tempo Go оснащен дисплеем с диагональю в 5 дюймов. Разрешение такой матрицы составляет 854 x 480 пикселей. В аппаратной основе новинки оказался процессор Qualcomm Snapdragon 210 с четырьмя ядрами. Также имеется оперативная память в размере одного гигабайта и встроенный накопитель на 8 Гб. Второй показатель пользователь сможет улучшить путем использования карты памяти.Стоит также выделить основную 5-мегапиксельную и фронтальную 2-мегапиксельную камеры. Из дополнительного оснащения имеются модемы связи TE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth и GPS. Все это станет питаться электричеством от аккумулятора с емкостью 2,2 тысяч мАч.