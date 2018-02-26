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Компания ZTE анонсировала свой бюджетный смартфон ZTE Tempo Go

Специально для выставки MWC 2018 компания ZTE, помимо своих производительных новинок, представила смартфон ZTE Tempo Go. Смартфон будет работать на основе операционной системы Android Go, при этом его ценник окажется на уровне 80 долларов.

Компания ZTE анонсировала свой бюджетный смартфон ZTE Tempo Go


Бюджетный смартфон ZTE Tempo Go оснащен дисплеем с диагональю в 5 дюймов. Разрешение такой матрицы составляет 854 x 480 пикселей. В аппаратной основе новинки оказался процессор Qualcomm Snapdragon 210 с четырьмя ядрами. Также имеется оперативная память в размере одного гигабайта и встроенный накопитель на 8 Гб. Второй показатель пользователь сможет улучшить путем использования карты памяти.

Стоит также выделить основную 5-мегапиксельную и фронтальную 2-мегапиксельную камеры. Из дополнительного оснащения имеются модемы связи TE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth и GPS. Все это станет питаться электричеством от аккумулятора с емкостью 2,2 тысяч мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:18
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