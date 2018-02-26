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Японцы разработали новый биосенсорный материал

В нескольких последних работах профессор Эми Шэн с коллегами из подразделения Micro/Bio/Nanofluidics Института науки и технологий Окинавы (OIST) рассказали о создании нового биосенсорного материала, который можно использовать для мониторинга процессов в живых клетках.
Японцы разработали новый биосенсорный материал


Биосенсор изготовлен из наноплазмонического материала, его поверхность покрыта миллионами наноструктур золота. Плазменные материалы поглощают и рассеивают свет, придавая ему уникальные свойства.

«Одной из основных целей наноплазмоники является поиск лучших способов мониторинга процессов в живых клетках в реальном времени, – говорит профессор Шен. – Получение такой информации может помочь выявить новые признаки поведения клеток».

Ученые подразделения Micro/Bio/Nanofluidics OIST описали датчик в исследовании, недавно опубликованном в журнале Advanced Biosystems.

Наиболее привлекательной особенностью материала является то, что он позволяет клеткам выживать в течение длительных периодов времени. «Обычно живые клетки на наноматериале погибают, ведь он токсичен, – говорит доктор Нихил Бхалла, докторант-исследователь из OIST и первый автор статьи. – Однако благодаря использованию нашего материала клетки смогли выжить более семи дней». Наноплазмонический материал очень чувствителен.

Материал выглядит как обычный кусочек стекла, однако поверхность покрыта крошечными наноплазменными грибоподобными структурами, это биосенсор, способный обнаруживать взаимодействия на молекулярном уровне.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 13:07
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