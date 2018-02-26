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Лолита Милявская сразу ставит на место агрессивных недоброжелателей

Во время интервью с журналистами певица затронула многие темы, связанные с ее работой и личной жизнью. Лолита Милявская сразу ставит на место агрессивных недоброжелателей и читает все сообщения фанатов.

Исполнительница любит поздравлять в Instagram своих друзей после общения с ними по телефону, чтобы люди могли получить позитивные эмоции и пребывать в хорошем настроении. Однако Лолита Милявская не любит наглых особ, которые пытаются выплеснуть в постах свою негативную энергию. Звезда упомянула о человеке, назвавшей ее старой особой, которой пора на пенсию. Она сразу посоветовало ему посмотреть на свое фото, после чего критик попросил у артистки прощения.

Лолита Милявская сразу ставит на место агрессивных недоброжелателей


Также знаменитость отметила, что на сцене показывает актерское мастерство, не имеющее никакого отношения к ее искренности. Исповедь звезды слушает близкое окружение и церковь, а во время выступления зрители видят созданную программу, потому что невозможно пережить все душевные травмы населения мира.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:36
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