Приезд в Барселону короля Испании сопровождался протестами

С 26 февраля по 1 марта в Барселоне – главном городе Каталонии пройдёт конгресс Mobile Worl. С целью посетить это мероприятие всемирного масштаба в Барселону и приехал испанский король Филип VI. Однако на пути следования монарха во Дворец Каталонской Музыки сотни демонстрантов выразили нежелание видеть в родном городе короля, не признавшего результаты октябрьского референдума. Монарх тогда заявил, что автономная область «была и останется частью Испании».24 февраля, в ходе протестов против визита Филипа VI в Каталонию были организованы несколько митингов. Пришедшие на акции протеста вели себя, в основном, мирно, били в кастрюли и кричали: «Бурбоны, прочь!», но были и случаи столкновения между демонстрантами и полицией, а также между приверженцами и противниками отделения Каталонии от Испании. Девятнадцать человек вынуждены были обратиться за медицинской помощью, правда, травмы оказались не опасными для здоровья: ушибы, синяки и растяжения.