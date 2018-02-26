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Приезд в Барселону короля Испании сопровождался протестами

Впервые после объявления Каталонией независимости в Барселону приехал испанский монарх. Приезд короля Филипа VI был запланирован в связи с проведением в Каталонии всемирного конгресса Mobile Worl. Жители Барселоны встретили испанского монарха массовыми протестами.


Приезд в Барселону короля Испании сопровождался протестами


С 26 февраля по 1 марта в Барселоне – главном городе Каталонии пройдёт конгресс Mobile Worl. С целью посетить это мероприятие всемирного масштаба в Барселону и приехал испанский король Филип VI. Однако на пути следования монарха во Дворец Каталонской Музыки сотни демонстрантов выразили нежелание видеть в родном городе короля, не признавшего результаты октябрьского референдума. Монарх тогда заявил, что автономная область «была и останется частью Испании».

24 февраля, в ходе протестов против визита Филипа VI в Каталонию были организованы несколько митингов. Пришедшие на акции протеста вели себя, в основном, мирно, били в кастрюли и кричали: «Бурбоны, прочь!», но были и случаи столкновения между демонстрантами и полицией, а также между приверженцами и противниками отделения Каталонии от Испании. Девятнадцать человек вынуждены были обратиться за медицинской помощью, правда, травмы оказались не опасными для здоровья: ушибы, синяки и растяжения.
В мире
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 20:06
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