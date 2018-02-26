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Над обидчиком Анастасии Волочковой издеваются за решеткой

Анастасии Волочковой обвинила в мошенничестве Александра Скиртача, в итоге мужчину посадили в тюрьму. На днях жена заключенного пожаловалась представителям СМИ, что за решеткой над её супругом издеваются.

Над обидчиком Анастасии Волочковой издеваются за решеткой

Женщина за помощью обратилась в действующую юридическую фирму, которая принадлежит Екатерине Гордон. В данное время правозащитники отстаивают интересы Александра, однако в случае доказательства его вины адвокаты не будут поддерживать обидчика балерины. По словам жены Скиртача, знаменитая танцовщица в полиции имеет связи.

Женщина считает, что дальнейшее нахождение её супруга в тюрьме может пагубно отразится на его здоровье, так как мужчину уже несколько раз избили за решеткой. Волочкова не будет идти на уступки. При этом договориться с Анастасией не возможно, потому что танцовщица желает привлечь Скиртача к ответственности по закону.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:36
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