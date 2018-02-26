Поклонники Ольги Рапунцель требуют купить Дмитрию Дмитренко носки

Просьба пользователей купить Диме носки больше похожа на насмешки, которые возникли после публикации совместной фотографии, где Рапунцель и Дмитренко запечатлены после тяжелого трудового дня.Молодой человек по-прежнему игнорирует носки и носит обувь на босу ногу. Пользователи со смехом отмечают, что голые ноги Дмитренко стали семейным брендом, но просят «купить мужу носки, так как на улице зима».Ольга Рапунцель не отвечает на нападки хейтеров и рассказывает подписчикам, какой чудесный съемочный они провели с мужем, «вместе сработались, спелись единой душой».