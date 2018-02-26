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Поклонники Ольги Рапунцель требуют купить Дмитрию Дмитренко носки

Фанаты беременной участницы реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель просят, чтобы она купила мужу носки, так как зима нынче студеная, а он на всех фото позирует в туфлях на босу ногу.

Просьба пользователей купить Диме носки больше похожа на насмешки, которые возникли после публикации совместной фотографии, где Рапунцель и Дмитренко запечатлены после тяжелого трудового дня.

Поклонники Ольги Рапунцель требуют купить Дмитрию Дмитренко носки

Молодой человек по-прежнему игнорирует носки и носит обувь на босу ногу. Пользователи со смехом отмечают, что голые ноги Дмитренко стали семейным брендом, но просят «купить мужу носки, так как на улице зима».

Поклонники Ольги Рапунцель требуют купить Дмитрию Дмитренко носки

Ольга Рапунцель не отвечает на нападки хейтеров и рассказывает подписчикам, какой чудесный съемочный они провели с мужем, «вместе сработались, спелись единой душой».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:55
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