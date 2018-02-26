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Друг Михаила Логинова рассказал журналистам о прошлом возлюбленного Анастасии Волочковой

В последнее время балерина часто подвергается критики из-за Михаила Логинова, которого поклонники называют альфонсом. Его друг во время беседы с журналистами рассказал о прошлом возлюбленного Анастасии Волочковой.

Мужчина работает системным администратором в спа-отеле возле дома звезды и имеет зарплату - 60000 руб. Он познакомился с Анастасией Волочковой случайно, когда делал интернет в ее доме, после чего у пары завязались отношения. Однако Михаил уже дважды был женат и имеет наследника, учащегося в США, но он никогда не получал от своей звездной избранницы дорогих презентов.

Друг Михаила Логинова рассказал журналистам о прошлом возлюбленного Анастасии Волочковой


Сама она негативно относится к представителям прессы, пытающимся запечатлеть артистку в разных местах. Знаменитость набросилась на них после очередной критики, когда она делала фото своего любимого человека в храме, попросив в следующий раз предупреждать ее о неожиданных визитах.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:18
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