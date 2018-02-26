АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Тибета: Оперная звезда Александра Давид - Неэль оставила карьеру ради науки и открыла людям секреты запретной Лхасы
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Виталина Цымбалюк-Романовская не хочет вспоминать свое “армянское” прошлое

Пианистка решила откровенно рассказать поклонникам о своих ценностях, посвятив такой теме пост в блоге. Виталина Цымбалюк-Романовская также не хочет вспоминать свое “армянское” прошлое.

Звезда отметила, что детские годы ей запомнились надолго благодаря классической музыке. Она выросла на записях легендарных музыкантов, а также не пропускала их выступления, когда жила в Киеве на Харьковском массиве. Многие люди из близкого окружения Виталины Цымбалюк-Романовской считают, что ей не стоило уезжать из страны, чтобы потом испытать столько неприятностей в личной жизни.

Виталина Цымбалюк-Романовская не хочет вспоминать свое “армянское” прошлое


Подписчики были шокированы поведением Элины Мазур, часто поливающую знаменитость грязью и откровенно рассказывающую о негативных эпизодах из личной жизни кумира. Они не верят в такие слухи, после чего назвали бывшую подругу вороной, мешающей человеку нормально жить.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Призовой фонд ЧЕ-2020 по футболу составит 371
Большую кольцевую линию метро Москвы достроят к
Из Сибири на территорию Рима пришли аномальные
В метро Москвы беременным будут выдавать
Росгвардия возьмет на вооружение современных
Журова отмечает, что РФ заработала достаточное
Коротченко пояснил, о чем говорит доставка в
Зеленый чай снижает эффект действия препаратов от
Ученые: Сидячий образ жизни может стать
Наличие жизни в самой сухой пустыне мира
The National Interest: На Ближнем Востоке может
Члены экипажа сняли британку с самолета из-за
Группа The Rolling Stones посетит Великобританию
НАТО перестало сотрудничать с Россией в области
Вмешательство человека изменило экосистемы
Депутат Милонов поддержал решение таиландских
Google Chrome получил долгожданную опцию для
Турция ввела в Африн полицейский и армейский
Ученый Мичио Каку предрекает контакт с
Беззеркальная фотокамера Canon EOS M50
Дизельный BMW X3 M получил экстремальную версию
В Кремле запланированы новые майские указы
В России утверждена государственная программа
Искусственный интеллект будет определять
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров удивил
Рэпер Face "атаковал" США на медведе и "переспал"
СМИ сообщают о расставании Эвана Макгрегора с
В Пскове пассажир застрелил таксиста и замерз в
Рэпер Птаха ответил критикам и пообещал вернуться
Дмитрий Дюжев поведал, как его обманом свели с
Просмотреть все новости