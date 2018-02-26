Виталина Цымбалюк-Романовская не хочет вспоминать свое “армянское” прошлое

Звезда отметила, что детские годы ей запомнились надолго благодаря классической музыке. Она выросла на записях легендарных музыкантов, а также не пропускала их выступления, когда жила в Киеве на Харьковском массиве. Многие люди из близкого окружения Виталины Цымбалюк-Романовской считают, что ей не стоило уезжать из страны, чтобы потом испытать столько неприятностей в личной жизни.Подписчики были шокированы поведением Элины Мазур, часто поливающую знаменитость грязью и откровенно рассказывающую о негативных эпизодах из личной жизни кумира. Они не верят в такие слухи, после чего назвали бывшую подругу вороной, мешающей человеку нормально жить.