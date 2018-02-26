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Анджей Дуда: Польша и Украина нуждаются друг в друге

Пресс-служба Президента Польши Анджея Дуды опубликовала заявление главы державы. Президент Дуда сказал, что поляки и украинцы нуждаются друг в друге. От этого зависит безопасность и сила, как Польши, так и Украины.

Анджей Дуда: Польша и Украина нуждаются друг в друге


«Поляки желают хороших отношений со своими соседями – украинцами», - такой посыл прозвучал в заявлении лидера Польши. Президент Польши Анджей Дуда в публикации, появившейся после посещения главой страны Гуты Пеняцкой, сказал о принципах добрососедских отношений и о взаимной выгоде двух народов. «Мы (поляки и украинцы) нуждаемся друг в друге», - заявил Дуда и добавил, что взаимопонимание сделает обе страны сильнее и безопаснее.

Напомним, что в Гуте Пеняцкой во времена Второй Мировой войны массово расстреляли местных жителей: поляков и евреев. В уничтожении мирного населения (в ходе операции погибли почти тысяча человек), по мнению многих историков, принимали участие добровольцы дивизии СС «Галиция» и украинские полицаи. Президент Дуда особо подчеркнул, что «необходимо помнить правду» о страшных событиях, произошедших в Гуте Пеняцкой 28 февраля 1944 года.
Политика
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 19:54
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