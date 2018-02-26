Анджей Дуда: Польша и Украина нуждаются друг в друге

«Поляки желают хороших отношений со своими соседями – украинцами», - такой посыл прозвучал в заявлении лидера Польши. Президент Польши Анджей Дуда в публикации, появившейся после посещения главой страны Гуты Пеняцкой, сказал о принципах добрососедских отношений и о взаимной выгоде двух народов. «Мы (поляки и украинцы) нуждаемся друг в друге», - заявил Дуда и добавил, что взаимопонимание сделает обе страны сильнее и безопаснее.Напомним, что в Гуте Пеняцкой во времена Второй Мировой войны массово расстреляли местных жителей: поляков и евреев. В уничтожении мирного населения (в ходе операции погибли почти тысяча человек), по мнению многих историков, принимали участие добровольцы дивизии СС «Галиция» и украинские полицаи. Президент Дуда особо подчеркнул, что «необходимо помнить правду» о страшных событиях, произошедших в Гуте Пеняцкой 28 февраля 1944 года.