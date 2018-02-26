Поклонники «Дома-2» обсуждают «туалетный скандал» с Ильей Яббаровым

Еще не остыли споры по поводу его измены Марине Джураевой, как все заговорили о неверности Ильи в отношении сестры Ольги Рапунцель Алене. Ябба изменил своей нынешней пассии с Ольгой Жариковой прямо в туалете общего дома.Об этой интрижке подробно рассказала беременная Рапунцель и пообещала младшей сестре протянуть руку помощи и избавить от ухажера-бабника.Напомним, что Яббаров вернулся на проект, чтобы строить отношения с Джураевой, но быстро охладел к ней и закрутил роман с Рапой-младшей. Позже стали поговаривать о связи Ильи с Ольгой Жариковой, причем «волшебство» между ними случилось прямо в туалетной комнате.Фанаты нашли этот поступок мерзким, а Рапа-старшая не увидела в этом ничего удивительного.