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Поклонники «Дома-2» обсуждают «туалетный скандал» с Ильей Яббаровым

Один из самых давних участников телестройки Илья Яббаров вновь оказался замешан в скандальную историю.

Еще не остыли споры по поводу его измены Марине Джураевой, как все заговорили о неверности Ильи в отношении сестры Ольги Рапунцель Алене. Ябба изменил своей нынешней пассии с Ольгой Жариковой прямо в туалете общего дома.

Поклонники «Дома-2» обсуждают «туалетный скандал» с Ильей Яббаровым

Об этой интрижке подробно рассказала беременная Рапунцель и пообещала младшей сестре протянуть руку помощи и избавить от ухажера-бабника.

Напомним, что Яббаров вернулся на проект, чтобы строить отношения с Джураевой, но быстро охладел к ней и закрутил роман с Рапой-младшей. Позже стали поговаривать о связи Ильи с Ольгой Жариковой, причем «волшебство» между ними случилось прямо в туалетной комнате.

Фанаты нашли этот поступок мерзким, а Рапа-старшая не увидела в этом ничего удивительного.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:37
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