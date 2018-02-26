Ирина Аллегрова во время концерта шутливо попросила зрителей прижаться друг к другу

Звезда порадовала фанатов прекрасным внешним видом и отличным чувством юмора во время показа шоу “Моно”. Зал дружно исполнил песню “Странник”, после чего у растроганной артистки выступили слезы на глазах. Она призвала людей, пришедших со своими женами и мужьями, ощутить тепло, пообещав спеть про подарки в честь грядущего праздника женщин.Ирина Аллегрова не скрывает, что нуждается в контакте с поклонниками, а также во время беседы с журналистами затронула сплетни в СМИ. Исполнительница отметила, что даже не хочет смотреть ТВ или читать новости в сетях, потому что там много лживой информации. Последние сообщения касались ее жизни в Италии и отрытой кондитерской, но вместо этого знаменитость продолжает жить на родине и радовать людей своим творчеством.