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Ирина Аллегрова во время концерта шутливо попросила зрителей прижаться друг к другу

Воронежцы с удовольствием посмотрели выступление певицы, исполнившей старые хиты и новые композиции. Ирина Аллегрова во время концерта шутливо попросила зрителей прижаться друг к другу.

Звезда порадовала фанатов прекрасным внешним видом и отличным чувством юмора во время показа шоу “Моно”. Зал дружно исполнил песню “Странник”, после чего у растроганной артистки выступили слезы на глазах. Она призвала людей, пришедших со своими женами и мужьями, ощутить тепло, пообещав спеть про подарки в честь грядущего праздника женщин.

Ирина Аллегрова во время концерта шутливо попросила зрителей прижаться друг к другу


Ирина Аллегрова не скрывает, что нуждается в контакте с поклонниками, а также во время беседы с журналистами затронула сплетни в СМИ. Исполнительница отметила, что даже не хочет смотреть ТВ или читать новости в сетях, потому что там много лживой информации. Последние сообщения касались ее жизни в Италии и отрытой кондитерской, но вместо этого знаменитость продолжает жить на родине и радовать людей своим творчеством.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:09
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