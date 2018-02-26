Светлана Рожкова рассказала, что перепробовала все методы лечения от рака

Пятидесятитрёхлетней Светлане Рожковой доктора поставили страшный диагноз - аутоиммунное заболевание печени. Она узнала о болезни совершенно случайно. По словам юмористки, у неё заболело сердце, и при полном обследовании в Институт кардиологии было обнаружено нарушение в работе печени. Знаменитость поведала, что друзья и коллеги предложили финансовую помощь, однако денег пока хватает. При этом предстоит ещё длительное дорогостоящее лечение.Светлане навязывают свои услуги жулики, представляющиеся колдунами и народными травниками, но она отказывается, так как доверяет только традиционной медицине. Рожкова данный недуг сравнила с поездом. По её словам, болезнь сначала прогрессировала крайне быстро, однако врачи вовремя затормозили процесс и сейчас развитие идёт медленными темпами.