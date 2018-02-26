У Виктории Романец обнаружился мужской кадык

Несколько дней назад Виктория поучаствовала в фотосессии и поделилась снимками с подписчиками. Но хейтеры заметили, что Романец забыла откорректировать свой кадык, который больше присущ мужскому полу.Пользователи откровенно посмеялись над неумелым использованием фотошопа, и предположили, что это второй подбородок Виктории, который после редакции сместился в область шеи. Более жесткие насмешники вообще назвали Викторию мужиком, который скрывает свою ориентацию.Поклонники Романец пожалели ее и предположили, что у девушки проблемы с гормонами. Причем сама Виктория считает себя редкой красавицей и напрочь отрицает использование фотокорректора для своих фото.