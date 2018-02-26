Пикап FIAT Fullback протестировали эксперты

У японского донора FIAT Fullback позаимствовал не только внешность, но и турбодизельный агрегат в двух вариантах мощности 154 и 181 лошадиных сил, механическую трансмиссию на 6 ступеней и систему полного привода 4WD Electronic Select. Кроме того салон у автомобилей тоже идентичен.Эксперты протестировали пикап FIAT Fullback в «топовой» модификации, его большим плюсом стал производительный 181-сильный двигатель. Так как автомобиль довольно высокий, то для удобства пассажиров у пикапа имеется дополнительный порог и ручка на передней стойке. Салон автомобиля довольно просторный и никаких проблем с удобствами и функциональностью здесь не отмечается.В итоге эксперты пришли к выводу, что FIAT Fullback является хорошим вариантом в качестве «рабочей лошади» по сравнительно доступной цене в 1 599 990 рублей.