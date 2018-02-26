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Представлена однокристальная система MediaTek Helio P60 с аппаратной поддержкой ИИ

На MWC 2018 компания MediaTek представила однокристальную систему типа Helio P60.

Представлена однокристальная система MediaTek Helio P60 с аппаратной поддержкой ИИ

Производитель отмечает, что Helio P60 является перовой SoC с многоядерным эффективным блоком обработки данных, которые связаны с ИИ (mobile APU), технологией ИИ MediaTek NeuroPilot. В свою очередь SDK MediaTek NeuroPilot совмещается с Android Google NNAPI, поддерживает каркасные распространенные библиотеки, включая TF Lite, Caffe, Caffe2, TensorFlow. Конфигурация 12-нанометровой SoC включает восьмиядерный процессор (big.LITTLE). Графическим процессором выступает ARM Mali-G72 MP3. MediaTek Helio P60 является на 12%, энергетически эффективней своих предшественников.

Двухканальным встроенным контроллером LPDDR4x поддерживается память до 8 ГБ. Имеется модем 4G LTE, 3 процессора обработки изображений. Появление на современном рынке смартфонов версии MediaTek Helio P60 должно состояться уже во втором квартале текущего года.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:24
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