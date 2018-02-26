Представлена однокристальная система MediaTek Helio P60 с аппаратной поддержкой ИИ

Производитель отмечает, что Helio P60 является перовой SoC с многоядерным эффективным блоком обработки данных, которые связаны с ИИ (mobile APU), технологией ИИ MediaTek NeuroPilot. В свою очередь SDK MediaTek NeuroPilot совмещается с Android Google NNAPI, поддерживает каркасные распространенные библиотеки, включая TF Lite, Caffe, Caffe2, TensorFlow. Конфигурация 12-нанометровой SoC включает восьмиядерный процессор (big.LITTLE). Графическим процессором выступает ARM Mali-G72 MP3. MediaTek Helio P60 является на 12%, энергетически эффективней своих предшественников.Двухканальным встроенным контроллером LPDDR4x поддерживается память до 8 ГБ. Имеется модем 4G LTE, 3 процессора обработки изображений. Появление на современном рынке смартфонов версии MediaTek Helio P60 должно состояться уже во втором квартале текущего года.