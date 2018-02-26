Похудевшую Ларису Гузееву завалили комплиментами

Известную телеведущую в Instagram буквально завалили комплиментами. Телезвезда продолжает выкладывать посты касательно красоты в России. На днях Лариса восхищалась сверкающей нарядной столицей. На новом фото Гузеева, побеждая холодный ветер, запечатлена на фоне заснеженного озера Байкал.Подписчики умилены видом ведущей. Внимание многих поклонников привлёк платок, полушубок и брюки. Некоторые фолловеры переживали касательно того, не замёрзла ли их любимица. Фанаты дали теледиве совет, а именно надеть унты, натуральную дубленку и соболью шапку. Некоторые выразили телеведущей пожелание зарядиться энергией от могучего Байкала. Фото за день собрало более 62 тысяч лайков и свыше 750 комментариев.