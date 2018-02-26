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Похудевшую Ларису Гузееву завалили комплиментами

Недавно Лариса Гузеева посетила Сибирь. Ведущая обнародовала новые публикации, которые сделаны на фоне знаменитого озера Байкал. Фолловеры теледивы под впечатлением не только от красоты пейзажа, но и от великолепных форм актрисы.

Похудевшую Ларису Гузееву завалили комплиментами

Известную телеведущую в Instagram буквально завалили комплиментами. Телезвезда продолжает выкладывать посты касательно красоты в России. На днях Лариса восхищалась сверкающей нарядной столицей. На новом фото Гузеева, побеждая холодный ветер, запечатлена на фоне заснеженного озера Байкал.

Подписчики умилены видом ведущей. Внимание многих поклонников привлёк платок, полушубок и брюки. Некоторые фолловеры переживали касательно того, не замёрзла ли их любимица. Фанаты дали теледиве совет, а именно надеть унты, натуральную дубленку и соболью шапку. Некоторые выразили телеведущей пожелание зарядиться энергией от могучего Байкала. Фото за день собрало более 62 тысяч лайков и свыше 750 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:12
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