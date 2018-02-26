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«Связной» тестирует в Москве новый формат магазинов

Ритейлер «Связной» в Москве начал тестировать новый формат магазинов с расширенным ассортиментом, новой концепцией продаж, новой вывеской.

«Связной» тестирует в Москве новый формат магазинов

Эксперимент проводится в 3 торговых точках: на Рязанском проспекте, улице Красная Пресня, Ленинградском шоссе. Там кроме планшетов и смартфонов продаются устройства для «умного» дома, проекторы, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры. Имеются в магазинах также специальные зоны с диванами. Каждый магазин имеет свой логотип с разными цветами букв и фона. Новый формат в случае успеха распространят по всей сети. Кроме «Связного» это касается также «Евросети». Акционеры двух компаний обсуждают объединение с ней.

Дагмара Иванова - коммерческий директор «Связного», новые магазины назвала пилотным проектом. По её словам пока не приняли решение, будет ли эта новая концепция распространяться на всю сеть ритейлера. «Евросеть» не комментирует возможность объединения со «Связным».
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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