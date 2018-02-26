Ученые: Нашу планету ожидает гуманитарный кризис из-за исчезновения больших озер

Потепление быстро нагревает пресные водоемы, после чего вода в них начинает испаряться. Кроме засухи в них могут развиваться опасные для здоровья микроорганизмы, а первыми от негативных изменений пострадают изолированные объекты.Сейчас данная ситуация уже коснулась иранского озера Урмии, способного исчезнуть с лица земли. Население, живущее в таких областях, будет вынуждено мигрировать и покидать родные места. Два года назад 24 млн человек уехали из стран в связи с возникшими проблемами.