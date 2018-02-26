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Ученые: Нашу планету ожидает гуманитарный кризис из-за исчезновения больших озер

Ученые отметили, что климатические изменения и плохое управление водными ресурсами привело к исчезновению больших озер. Наша планета может стать жертвой гуманитарного кризиса, связанного с экологией.

Потепление быстро нагревает пресные водоемы, после чего вода в них начинает испаряться. Кроме засухи в них могут развиваться опасные для здоровья микроорганизмы, а первыми от негативных изменений пострадают изолированные объекты.

Ученые: Нашу планету ожидает гуманитарный кризис из-за исчезновения больших озер


Сейчас данная ситуация уже коснулась иранского озера Урмии, способного исчезнуть с лица земли. Население, живущее в таких областях, будет вынуждено мигрировать и покидать родные места. Два года назад 24 млн человек уехали из стран в связи с возникшими проблемами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:54
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