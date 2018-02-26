Юлия Ковальчук трогательно обратилась к супругу в честь десятилетия отношений

У Ковальчук и Чумакова начались романтические отношения десять лет назад. Осенью прошедшего года у пары появилась долгожданная дочь. Певица практически до самых родов не рассказывала о своём интересном положении. Сейчас Юлия всё свое свободное время посвящает дочке.В честь десятилетней годовщины отношений, исполнительница песен обнародовала в свём микроблоге Instagram публикацию, на которой она с Алексеем позирует в футболках, у которых на спине надпись «10 лет». Также певица оставила трогательное поздравление супругу с их десятилетней годовщиной отношений. Пост за двенадцать часов сумел собрать свыше 36 000 отметок «Мне нравится» и около 350 поздравительных комментариев от поклонников знаменитости.