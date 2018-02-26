АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Тибета: Оперная звезда Александра Давид - Неэль оставила карьеру ради науки и открыла людям секреты запретной Лхасы
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Юлия Ковальчук трогательно обратилась к супругу в честь десятилетия отношений

Юлия Ковальчук, являющаяся известной певицей, и Алексей Чумаков, отмечают важную дату - пара вместе ровно десять лет. В своём микроблоге артистка в честь праздника обнародовала трогательное стихотворение посвящённое любимому мужу.

Юлия Ковальчук трогательно обратилась к супругу в честь десятилетия отношений

У Ковальчук и Чумакова начались романтические отношения десять лет назад. Осенью прошедшего года у пары появилась долгожданная дочь. Певица практически до самых родов не рассказывала о своём интересном положении. Сейчас Юлия всё свое свободное время посвящает дочке.

Юлия Ковальчук трогательно обратилась к супругу в честь десятилетия отношений

В честь десятилетней годовщины отношений, исполнительница песен обнародовала в свём микроблоге Instagram публикацию, на которой она с Алексеем позирует в футболках, у которых на спине надпись «10 лет». Также певица оставила трогательное поздравление супругу с их десятилетней годовщиной отношений. Пост за двенадцать часов сумел собрать свыше 36 000 отметок «Мне нравится» и около 350 поздравительных комментариев от поклонников знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:38
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Рязанской области старшеклассница избила
Ученые: Пессимисты благодаря оборонительной
Эксперты протестировали новый Volkswagen Passat
Ученые: Нашу планету ожидает гуманитарный кризис
Волгоградские школьники перед уроками пили
Volvo откажется от разработки новых моторов
В Риме миллионы перепуганных птиц закрыли небо
Александр Семчев откровенно признался, что не
Власти Индии будут оплачивать своим бедным
В США остановлен эксперимент по имитации полета
Машина времени Сэмюеля Уорнера спрятана на
Ученые разработали технологию, позволяющую
Эдгар Кейси говорил о втором пришествии Христа в
Lenovo анонсировала алюминиевые
Пекло Восточной Гуты: ВКС РФ ответили американцам
Бритни Спирс на вручение премии Beauty Awards
В Сети появился новый опасный вирус-вымогатель с
Канадцы из города Уинсора восемь лет страдают от
Ученые разработали новые наночастицы для
Филипп Киркоров пришел в полный восторг от шоу
Эксперты назвали ТОП-10 автомобильных марок,
NASA опубликовало снимки спутников Марса Фобоса и
Жительница из штата Невада запечатлела на камеру
Ирина Аллегрова во время концерта шутливо
FIAT Chrysler к 2022 году откажется от дизельных
Пользователи Сети сравнили новый образ Дженнифер
Астрофизики обнаружили бериллий в сверхновой
Парики для лобков стали новым веянием
Анонсирован ТОП-5 самых крутых и ярких «Геликов»
Ученые: Анализ гидротермальных источников покажет
Просмотреть все новости