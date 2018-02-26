Nokia возобновляет продажу телефонов из киноленты «Матрица»

Модель стала известна благодаря ленте «Матрица». Nokia 8110 выпустили в 1997 году. Дизайнеры тогда решили из него сделать необычный слайдер с изогнутой формой. Но никакой технологичности, а также премиальности в нём нет. Новая версия является обычным бюджетником за 79 евро. Он выполнен в жёлтом красочном цвете. Имеется также версия в обычной чёрной расцветке.Nokia 8110 обладает 2,4-дюймовым дисплеем с QVGA разрешением. На задней панели расположена камера на 2 Мп. Процессором выступает Qualcomm 205 Mobile Platform. При этом ОЗУ составляет 512 Мб, флеш-память имеет 4 Гб. Nokia 8110 в автономном режиме работает до 25 дней.Платформа девайса - Smart Feature OS. В новинке установлен Facebook, Twitter, Google Assistant, Google Maps.