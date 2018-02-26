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Волгоградские школьники перед уроками пили шампанское на улице

В сетях появилось сообщение от свидетельницы события из Волгограда. Женщина заметила школьников, которые перед уроками пили шампанское на улице.

Она работает в офисе рядом со школой и решила прийти сюда раньше. В это время почти не было прохожих, но за окном появилась компания старшеклассников. Они распили бутылку напитка на морозе, после чего направились в здание, а шокированная горожанка решила написать о таком инциденте.

Волгоградские школьники перед уроками пили шампанское на улице


Возмущенная особа отметила, что в будущем такие лица могут иметь сильные неприятности, если уже сейчас позволяют себе делать такие вещи. Пользователи сетей выразили разное мнение по такому поводу, отметив, что сейчас алкогольные напитки стали личным выбором человека, хотя многих людей заинтересовала реакция родителей после чтения поста.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:48
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