В Риме миллионы перепуганных птиц закрыли небо

Раньше зрители уже видели нашумевший шедевр Альфреда Хичкока, где тоже были показаны пернатые, которые не контролировали свои действия и пытались спастись от неминуемой гибели. Подобная картина наблюдалась в столице страны, хотя ученые пытаются пояснить ее с логической точки зрения.Большая популяция скворцов может вызвать такие события, а также есть версия о нехватке корма и смене магнитных полюсов нашей планеты. Некоторые эксперты прогнозируют сильное землетрясение, а священники напоминают прихожанам о Судном дне, но пока никто не может точно назвать причину массового посещения стаями птиц города.