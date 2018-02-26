В Риме миллионы перепуганных птиц закрыли небо
Итальянцы были шокированы событиями, произошедшими в Риме. Миллионы перепуганных птиц закрыли небо, после чего многие лица подумали о новой экологической катастрофе.
Раньше зрители уже видели нашумевший шедевр Альфреда Хичкока, где тоже были показаны пернатые, которые не контролировали свои действия и пытались спастись от неминуемой гибели. Подобная картина наблюдалась в столице страны, хотя ученые пытаются пояснить ее с логической точки зрения.
Большая популяция скворцов может вызвать такие события, а также есть версия о нехватке корма и смене магнитных полюсов нашей планеты. Некоторые эксперты прогнозируют сильное землетрясение, а священники напоминают прихожанам о Судном дне, но пока никто не может точно назвать причину массового посещения стаями птиц города.
Раньше зрители уже видели нашумевший шедевр Альфреда Хичкока, где тоже были показаны пернатые, которые не контролировали свои действия и пытались спастись от неминуемой гибели. Подобная картина наблюдалась в столице страны, хотя ученые пытаются пояснить ее с логической точки зрения.
Большая популяция скворцов может вызвать такие события, а также есть версия о нехватке корма и смене магнитных полюсов нашей планеты. Некоторые эксперты прогнозируют сильное землетрясение, а священники напоминают прихожанам о Судном дне, но пока никто не может точно назвать причину массового посещения стаями птиц города.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:36