В Воронежской области будет введена новая степень защиты для ЕГЭ

Они запрограммированы на единичное открытие, а также будут зарегистрированы с помощью сканера при соблюдении правил технологии. Потому записанные материалы не испортятся, а также они практические не изменились в своем содержании.Только отдельные части, признанные некорректными, были удалены из экзаменационных тестов. Сейчас первая сдача ЕГЭ состоится в марте, а также досрочно могут сдавать экзамены ребята, занятые на соревнованиях вместе с выпускниками прошлых периодов и пациентами, нуждающимися в лечении.