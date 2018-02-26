Новый шпагат от Волочковой рассмешил интернет

Балерина в рамках Instagram обнародовала публикацию, на которой она запечатлена верхом на коне, при этом делает свой знаменитый шпагат. Танцовщица рассказала, что она побывала вместе со своей дочерью Аришей, а также со своим бойфрендом в частном зоопарке. Данную посадку верхом на лошади Анастасия считает самой удобной и наиболее привычной. Также Волочкова поведала, что в любом шпагате, самое важное это стройность линий, а также вытянутые ноги.Некоторые подписчики посоветовали балерине задуматься касательно разнообразия на своих публикациях. По их мнению, с этой позой на снимках следует прекращать, так как она уже «приелась», при этом вызывает только смех. Однако данное фото за пятнадцать часов собрало более 12 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 600 комментариев.