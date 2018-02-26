АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Тибета: Оперная звезда Александра Давид - Неэль оставила карьеру ради науки и открыла людям секреты запретной Лхасы
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Новый шпагат от Волочковой рассмешил интернет

Анастасия Волочкова в очередной раз приняла решение показать возможности своей растяжки. Однако на этот раз танцовщица растянулась в своей популярной позе на лошади.

Новый шпагат от Волочковой рассмешил интернет

Балерина в рамках Instagram обнародовала публикацию, на которой она запечатлена верхом на коне, при этом делает свой знаменитый шпагат. Танцовщица рассказала, что она побывала вместе со своей дочерью Аришей, а также со своим бойфрендом в частном зоопарке. Данную посадку верхом на лошади Анастасия считает самой удобной и наиболее привычной. Также Волочкова поведала, что в любом шпагате, самое важное это стройность линий, а также вытянутые ноги.

Некоторые подписчики посоветовали балерине задуматься касательно разнообразия на своих публикациях. По их мнению, с этой позой на снимках следует прекращать, так как она уже «приелась», при этом вызывает только смех. Однако данное фото за пятнадцать часов собрало более 12 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 600 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:38
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Рязанской области старшеклассница избила
Ученые: Пессимисты благодаря оборонительной
Эксперты протестировали новый Volkswagen Passat
Ученые: Нашу планету ожидает гуманитарный кризис
Волгоградские школьники перед уроками пили
Volvo откажется от разработки новых моторов
В Риме миллионы перепуганных птиц закрыли небо
Александр Семчев откровенно признался, что не
Власти Индии будут оплачивать своим бедным
В США остановлен эксперимент по имитации полета
Машина времени Сэмюеля Уорнера спрятана на
Ученые разработали технологию, позволяющую
Эдгар Кейси говорил о втором пришествии Христа в
Lenovo анонсировала алюминиевые
Пекло Восточной Гуты: ВКС РФ ответили американцам
Бритни Спирс на вручение премии Beauty Awards
В Сети появился новый опасный вирус-вымогатель с
Канадцы из города Уинсора восемь лет страдают от
Ученые разработали новые наночастицы для
Филипп Киркоров пришел в полный восторг от шоу
Эксперты назвали ТОП-10 автомобильных марок,
NASA опубликовало снимки спутников Марса Фобоса и
Жительница из штата Невада запечатлела на камеру
Ирина Аллегрова во время концерта шутливо
FIAT Chrysler к 2022 году откажется от дизельных
Пользователи Сети сравнили новый образ Дженнифер
Астрофизики обнаружили бериллий в сверхновой
Парики для лобков стали новым веянием
Анонсирован ТОП-5 самых крутых и ярких «Геликов»
Ученые: Анализ гидротермальных источников покажет
Просмотреть все новости