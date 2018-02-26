Новую версию Toyota Auris покажут в Женеве
Хэтчбек версии Toyota Auris новой генерации будет представлен непосредственно в рамках очередного женевского автомобильного салона. Данное мероприятие состоится в марте этого года.
Транспортное средство на европейский авторынок должно выйти в кузове хэтчбек. Информация касательно обновления универсала на сегодняшний день пока остаётся неизвестной. Для нового транспортного средства платформой выступит Toyota New Global Architecture кроссовера Toyota C-HR. В свою очередь под капотом разместиться новый гибридный силовой агрегат, который включает 2,0-литровый бензиновый агрегат и аккумулятор с никель-металлогидридной основой. Прочие технические характеристики производитель пока не раскрывает.
Раньше сообщалось, что новый хэтчбек будет реализовываться под названием Corolla . Наряду с этим универсал останется под названием Auris. По всей видимости, смены имени данного транспортного средства не последует.
Транспортное средство на европейский авторынок должно выйти в кузове хэтчбек. Информация касательно обновления универсала на сегодняшний день пока остаётся неизвестной. Для нового транспортного средства платформой выступит Toyota New Global Architecture кроссовера Toyota C-HR. В свою очередь под капотом разместиться новый гибридный силовой агрегат, который включает 2,0-литровый бензиновый агрегат и аккумулятор с никель-металлогидридной основой. Прочие технические характеристики производитель пока не раскрывает.
Раньше сообщалось, что новый хэтчбек будет реализовываться под названием Corolla . Наряду с этим универсал останется под названием Auris. По всей видимости, смены имени данного транспортного средства не последует.
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Добавил: tantan61 Вчера, 18:42