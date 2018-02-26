Новую версию Toyota Auris покажут в Женеве

Транспортное средство на европейский авторынок должно выйти в кузове хэтчбек. Информация касательно обновления универсала на сегодняшний день пока остаётся неизвестной. Для нового транспортного средства платформой выступит Toyota New Global Architecture кроссовера Toyota C-HR. В свою очередь под капотом разместиться новый гибридный силовой агрегат, который включает 2,0-литровый бензиновый агрегат и аккумулятор с никель-металлогидридной основой. Прочие технические характеристики производитель пока не раскрывает.Раньше сообщалось, что новый хэтчбек будет реализовываться под названием Corolla . Наряду с этим универсал останется под названием Auris. По всей видимости, смены имени данного транспортного средства не последует.