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Виктория Боня удивила подписчиков Инстаграма красивым танцем

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и модель Виктория Боня удивила своих фолловеров зажигательным танцем.

При этом 38-летняя актриса отмечает в комментарии, что «если вы так танцуете в России в возрасте 30 лет, вы «старая сука», которая пытается поймать «любого парня». Но ее танец для «добрых подписчиков», которые могут его оценить и приглашает ставить «лайки» ее новой рубрике в «сторис».

Виктория Боня удивила подписчиков Инстаграма красивым танцем

Подписчики написали, что глядя на нее, у них поднимается настроение, а также назвали ее «веселой, свободной от комплексов, живой и настоящей».

Кое-кто отметил, что за границей люди в возрасте не обращают на него внимания и танцуют, когда у них есть желание и позволяет здоровье. Тогда как судить за слишком вольное поведение это «менталитет российской глубинки».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:38
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