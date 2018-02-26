Виктория Боня удивила подписчиков Инстаграма красивым танцем

При этом 38-летняя актриса отмечает в комментарии, что «если вы так танцуете в России в возрасте 30 лет, вы «старая сука», которая пытается поймать «любого парня». Но ее танец для «добрых подписчиков», которые могут его оценить и приглашает ставить «лайки» ее новой рубрике в «сторис».Подписчики написали, что глядя на нее, у них поднимается настроение, а также назвали ее «веселой, свободной от комплексов, живой и настоящей».Кое-кто отметил, что за границей люди в возрасте не обращают на него внимания и танцуют, когда у них есть желание и позволяет здоровье. Тогда как судить за слишком вольное поведение это «менталитет российской глубинки».