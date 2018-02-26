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Ксении Собчак посоветовали быть поближе к народу, а не ездить по выставкам флагманских смартфонов

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она позирует с новым Samsung Galaxy S9.

Кандидат в президенты от партии «Против всех» призналась, что прибыла на презентацию исключительно из любопытства, однако фанаты посоветовали ей быть поближе к народу и вместо флагманских новинок, изучать заработок регионов страны за последние 15 лет.

Ксении Собчак посоветовали быть поближе к народу, а не ездить по выставкам флагманских смартфонов

«Будущий президент рекламирует телефон))», «Все успевает- и в президентской гонке отметиться, и семейные сцены продемонстрировать, и в шмотках новых отметиться, и в рекламе поработать, такая многоликая и всеохватная», «Тебя на кой кандидатом в Президенты РФ выдвинули? Чтобы ты Samsung Galaxy S9 рекламировала?», - пишут в комментариях подписчики.

К слову, о презентации. Как и было запланировано, новый смартфон был анонсирован на мероприятия Samsung Unpacked. И хотя множественные утечки информации привели к тому, что большинство характеристик поклонники продукции узнали еще до выставки, представители компании все равно нашли чем удивить зрителей.

Стоит отметить, что пока не известно, планирует ли Собчак приобрести новинку, однако многие пользователи Сети уже не сомневаются, что да.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:34
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