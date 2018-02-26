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Эксперты протестировали новый Volkswagen Passat 2018 года

Эксперты устроили тест-драйв обновлённому автомобилю Volkswagen Passat 2018 модельного года с новым турбодвигателем мощностью 174 лошадиные силы. Как оказалось, новинка значительно медленнее своего предшественника.

Эксперты протестировали новый Volkswagen Passat 2018 года


С новым силовым агрегатом Volkswagen Passat 2018 года до первой сотни разгоняется за 8,1 секунды, до обновления автомобиль на 1,1 секунду разгонялся медленнее. Отмечается, что мощность мотора и ускорение во время езды оказались более эффективными за счёт смягчения. У экспертов остались положительные впечатления от силовой установки.

В оснащение автомобиля Volkswagen Passat 2018 входит адаптивный круиз-контроль, системой экстренного торможения, мультимедийный комплекс с 6,3-дюймовым дисплеем, системой слежения за «слепыми» зонами и двухзонной климатической установкой.

В общем новый Volkswagen Passat 2018 после тест-драйва оставил у экспертов неплохие впечатления, но не лучше, чем предшествующая модификация.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:00
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