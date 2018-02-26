Эксперты протестировали новый Volkswagen Passat 2018 года

С новым силовым агрегатом Volkswagen Passat 2018 года до первой сотни разгоняется за 8,1 секунды, до обновления автомобиль на 1,1 секунду разгонялся медленнее. Отмечается, что мощность мотора и ускорение во время езды оказались более эффективными за счёт смягчения. У экспертов остались положительные впечатления от силовой установки.В оснащение автомобиля Volkswagen Passat 2018 входит адаптивный круиз-контроль, системой экстренного торможения, мультимедийный комплекс с 6,3-дюймовым дисплеем, системой слежения за «слепыми» зонами и двухзонной климатической установкой.В общем новый Volkswagen Passat 2018 после тест-драйва оставил у экспертов неплохие впечатления, но не лучше, чем предшествующая модификация.