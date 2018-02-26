В детской инфекционной клинике Ульяновска сотрудники органов нашли насекомых и плесень

Данные нарушения замечены в пищевом блоке, где давно не делался ремонт. Кроме осыпающейся краски на кафеле имеются следы подтеков, а в овощном цеху живут насекомые. Пищу для больных ребят сотрудники учреждения готовили на деформированных противнях.Затем сотрудники органов нашли грязные пластиковые емкости для хранения крупы и киселя со следами трещин. После проверки были сделаны выводы о грубых нарушениях прав детей, проходящих лечение в данном месте, после чего главврачу было приказано наказать виновников и устранить все недостатки.