В детской инфекционной клинике Ульяновска сотрудники органов нашли насекомых и плесень
В детской инфекционной клинике Ульяновска сотрудники органов нашли насекомых и плесень. Проверка была сделана прокуратурой города после заявления возмущенных родителей.
Данные нарушения замечены в пищевом блоке, где давно не делался ремонт. Кроме осыпающейся краски на кафеле имеются следы подтеков, а в овощном цеху живут насекомые. Пищу для больных ребят сотрудники учреждения готовили на деформированных противнях.
Затем сотрудники органов нашли грязные пластиковые емкости для хранения крупы и киселя со следами трещин. После проверки были сделаны выводы о грубых нарушениях прав детей, проходящих лечение в данном месте, после чего главврачу было приказано наказать виновников и устранить все недостатки.
Данные нарушения замечены в пищевом блоке, где давно не делался ремонт. Кроме осыпающейся краски на кафеле имеются следы подтеков, а в овощном цеху живут насекомые. Пищу для больных ребят сотрудники учреждения готовили на деформированных противнях.
Затем сотрудники органов нашли грязные пластиковые емкости для хранения крупы и киселя со следами трещин. После проверки были сделаны выводы о грубых нарушениях прав детей, проходящих лечение в данном месте, после чего главврачу было приказано наказать виновников и устранить все недостатки.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:45