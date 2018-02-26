Младшая дочь Ксении Бородиной умилила занятиями спортом

Пока старшая сестра делает разминку перед выступлением, младшая девочка старается не отставать от нее и тоже «качает пресс».Однако монотонное и не очень легкое занятие ей быстро надоедает и Тея начинает кружиться в танце. Кое-кто из фолловеров даже предположил, что Теона совершает «шаманский танец», чтобы Маруся удачно выступила.Подписчики отметили, грациозность старшей девочки, тогда как малышка пока напоминает медвежонка, но наблюдать за ними очень мило и они по-своему обе прекрасны.Поклонники Бородиной очередной раз умилились малышкой Теоной и отметили ее артистизм и сходство с мамой.