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Младшая дочь Ксении Бородиной умилила занятиями спортом

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram видеоролик с участием своих дочерей Маруси и Теоны.

Пока старшая сестра делает разминку перед выступлением, младшая девочка старается не отставать от нее и тоже «качает пресс».

Младшая дочь Ксении Бородиной умилила занятиями спортом

Однако монотонное и не очень легкое занятие ей быстро надоедает и Тея начинает кружиться в танце. Кое-кто из фолловеров даже предположил, что Теона совершает «шаманский танец», чтобы Маруся удачно выступила.

Подписчики отметили, грациозность старшей девочки, тогда как малышка пока напоминает медвежонка, но наблюдать за ними очень мило и они по-своему обе прекрасны.

Поклонники Бородиной очередной раз умилились малышкой Теоной и отметили ее артистизм и сходство с мамой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:01
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