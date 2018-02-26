Ольга Бузова официально заявила, что не получала предложений о замужестве

Многие фанаты решили, что девушка наконец-то встретила мужчину, с которым готова связать свою жизнь, и даже предположили, что им является Тимур Батрутдинов. Однако не успели они поздравить свою любимицу, как она шокировала их новым заявлением.В Stories своего Instagram-профиля теледива заявила, что ее сердце свободно и она по-прежнему ищет суженного, а в доказательство своим словам продемонстрировала на камеру руку, на которой нет никаких колец.