Ольга Бузова официально заявила, что не получала предложений о замужестве
Некоторое время назад популярная ведущая «Дома-2» Ольга Бузова заявила о том, что полностью отошла от развода и готова к новым отношениям, а через несколько недель спустя продемонстрировала на безымянном пальце кольцо с огромным изумрудом.
Многие фанаты решили, что девушка наконец-то встретила мужчину, с которым готова связать свою жизнь, и даже предположили, что им является Тимур Батрутдинов. Однако не успели они поздравить свою любимицу, как она шокировала их новым заявлением.
В Stories своего Instagram-профиля теледива заявила, что ее сердце свободно и она по-прежнему ищет суженного, а в доказательство своим словам продемонстрировала на камеру руку, на которой нет никаких колец.
Многие фанаты решили, что девушка наконец-то встретила мужчину, с которым готова связать свою жизнь, и даже предположили, что им является Тимур Батрутдинов. Однако не успели они поздравить свою любимицу, как она шокировала их новым заявлением.
В Stories своего Instagram-профиля теледива заявила, что ее сердце свободно и она по-прежнему ищет суженного, а в доказательство своим словам продемонстрировала на камеру руку, на которой нет никаких колец.