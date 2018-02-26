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Новости «Дом-2»: прощание Лисовской с подписчиками, оглашение имени будущей дочки Рапунцель

Из последних новостей с реалити-шоу «Дом-2» стало известно, что Олеся Лисовская намерена закрыть свой аккаунт в Instagram, а мать Ольги Рапунцель провела с дочерью серьезную беседу.

Теща Дмитрия Дмитренко уговаривает будущих родителей покинуть телестройку и жить самостоятельной жизнью.

Новости «Дом-2»: прощание Лисовской с подписчиками, оглашение имени будущей дочки Рапунцель

Татьяна Владимировна прилетела недавно из Владивостока и с нетерпением ожидает рождения внучки. Женщина сообщила, что ранее супруги намеревались назвать дочку Миланой, хотя сейчас тщательно скрывают имя еще не родившейся малышки.

Бывшая девушка Вальтера Соломенцеава решила больше не выставлять свою жизнь на публику и попрощалась с подписчиками. Поблагодарив их за поддержку.

Новости «Дом-2»: прощание Лисовской с подписчиками, оглашение имени будущей дочки Рапунцель

Девушка встретила недавно достойного мужчину, рядом с которым счастлива, но не намерена делиться подробностями личной жизни с посторонними людьми.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:45
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