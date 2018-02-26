Новости «Дом-2»: прощание Лисовской с подписчиками, оглашение имени будущей дочки Рапунцель

Теща Дмитрия Дмитренко уговаривает будущих родителей покинуть телестройку и жить самостоятельной жизнью.Татьяна Владимировна прилетела недавно из Владивостока и с нетерпением ожидает рождения внучки. Женщина сообщила, что ранее супруги намеревались назвать дочку Миланой, хотя сейчас тщательно скрывают имя еще не родившейся малышки.Бывшая девушка Вальтера Соломенцеава решила больше не выставлять свою жизнь на публику и попрощалась с подписчиками. Поблагодарив их за поддержку.Девушка встретила недавно достойного мужчину, рядом с которым счастлива, но не намерена делиться подробностями личной жизни с посторонними людьми.