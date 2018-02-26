Парики для лобков стали новым веянием экстравагантной моды и шокировали зрителей

Сам автор “Восточного сада” создавал образы, украсившие Леди Гагу и Бьерк, однако в этот раз откровенные виды моделей поразили многих ценителей его творчества. Девушки были в коротких куртках и плащах, накинутых на обнаженные тела, потому что главным украшением стала пикантна часть фигуры в области бикини, отделанная мехом. Провокационные образы завершала обувь на высоких каблуках, вот только зрители высказали много негативных слов по такому поводу.Столь мерзкое зрелище отталкивает любителей моды, потому что оно действительно выглядит пошло. Многие люди упомянули, что раньше часто показывали волосатые подмышки, а сейчас уже нашли эстетику в шевелюре нижней части тела, так что даже невозможно представить, чем могут еще порадовать общество мэтры.