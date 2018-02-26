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Парики для лобков стали новым веянием экстравагантной моды и шокировали зрителей

Последние тренды кутюрье поражают даже самых придирчивых обывателей, но новое экстравагантное веяние шокировало зрителей. В Нью-Йорке корейский мэтр Каймин показал коллекцию, где главный акцент был сосредоточен на париках для лобков.

Сам автор “Восточного сада” создавал образы, украсившие Леди Гагу и Бьерк, однако в этот раз откровенные виды моделей поразили многих ценителей его творчества. Девушки были в коротких куртках и плащах, накинутых на обнаженные тела, потому что главным украшением стала пикантна часть фигуры в области бикини, отделанная мехом. Провокационные образы завершала обувь на высоких каблуках, вот только зрители высказали много негативных слов по такому поводу.

Парики для лобков стали новым веянием экстравагантной моды и шокировали зрителей


Столь мерзкое зрелище отталкивает любителей моды, потому что оно действительно выглядит пошло. Многие люди упомянули, что раньше часто показывали волосатые подмышки, а сейчас уже нашли эстетику в шевелюре нижней части тела, так что даже невозможно представить, чем могут еще порадовать общество мэтры.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50
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