Дженнифер Лоуренс бросила школу в 14 лет

В интервью Дженнифер Лоуренс поведала, что не считает себя умным человеком. У знаменитости даже нет аттестата о среднем образовании. Как оказалось, в четырнадцать лет своенравная дочка работников детского лагеря и строительной фирмы приняла решение оставить школу и посвятить себя актёрству, при этом, не забывая касательно своего самообразования. Артистка была уверена, что ничего не должно ей мешать на пути к успеху и мечте.Дженнифер не сразу стала голливудской звездой. Сначала Лоуренс снималась в эпизодических ролях, большинство из которых простые телепроекты. Впервые актрису заметили по роли в киноленте «Пылающая равнина», после чего стала звездой трилогии именуемой «Голодные игры». Именно поле этого фильма она проснулась всемирно знаменитой.