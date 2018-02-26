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Дженнифер Лоуренс бросила школу в 14 лет

Двадцатисемилетняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс в четырнадцать лет бросила школу. Ещё тогда селебрити приняла решение, что актёрской карьере ничего не должно мешать.

Дженнифер Лоуренс бросила школу в 14 лет

В интервью Дженнифер Лоуренс поведала, что не считает себя умным человеком. У знаменитости даже нет аттестата о среднем образовании. Как оказалось, в четырнадцать лет своенравная дочка работников детского лагеря и строительной фирмы приняла решение оставить школу и посвятить себя актёрству, при этом, не забывая касательно своего самообразования. Артистка была уверена, что ничего не должно ей мешать на пути к успеху и мечте.

Дженнифер не сразу стала голливудской звездой. Сначала Лоуренс снималась в эпизодических ролях, большинство из которых простые телепроекты. Впервые актрису заметили по роли в киноленте «Пылающая равнина», после чего стала звездой трилогии именуемой «Голодные игры». Именно поле этого фильма она проснулась всемирно знаменитой.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:08
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