Хейтеры заявили, что старшая дочь Ксении Бородиной побеждает в соревнованиях благодаря влиятельной маме
На днях ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина похвасталась перед своими подписчиками успехами своей старшей дочери Маруси. На соревнованиях по художественной гимнастике она заняла одно из призовых мест.
Многие подписчики порадовались за дочь девушки, ведь она действительно большая молодец и несмотря на свой юный возраст уже побеждает в городских соревнованиях.
Однако нашлись и те, кто уверен, что все награды Маруся получает исключительно благодаря влиянию знаменитой мамы.
Кроме того, в Сети даже появились свидетельства того, что дочь Бородиной побеждает только из-за Бородиной, перед которой выслуживаются всё судейство и тренера.
Теперь пользователи ждут от теледивы разгромного поста, где она будет доказывать, что Маруся очень старательная девочка и отличная гимнастка, которая все свои награды получила собственным трудом.
Многие подписчики порадовались за дочь девушки, ведь она действительно большая молодец и несмотря на свой юный возраст уже побеждает в городских соревнованиях.
Однако нашлись и те, кто уверен, что все награды Маруся получает исключительно благодаря влиянию знаменитой мамы.
Кроме того, в Сети даже появились свидетельства того, что дочь Бородиной побеждает только из-за Бородиной, перед которой выслуживаются всё судейство и тренера.
Теперь пользователи ждут от теледивы разгромного поста, где она будет доказывать, что Маруся очень старательная девочка и отличная гимнастка, которая все свои награды получила собственным трудом.