Хейтеры заявили, что старшая дочь Ксении Бородиной побеждает в соревнованиях благодаря влиятельной маме

Многие подписчики порадовались за дочь девушки, ведь она действительно большая молодец и несмотря на свой юный возраст уже побеждает в городских соревнованиях.Однако нашлись и те, кто уверен, что все награды Маруся получает исключительно благодаря влиянию знаменитой мамы.Кроме того, в Сети даже появились свидетельства того, что дочь Бородиной побеждает только из-за Бородиной, перед которой выслуживаются всё судейство и тренера.Теперь пользователи ждут от теледивы разгромного поста, где она будет доказывать, что Маруся очень старательная девочка и отличная гимнастка, которая все свои награды получила собственным трудом.