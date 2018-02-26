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Хейтеры заявили, что старшая дочь Ксении Бородиной побеждает в соревнованиях благодаря влиятельной маме

На днях ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина похвасталась перед своими подписчиками успехами своей старшей дочери Маруси. На соревнованиях по художественной гимнастике она заняла одно из призовых мест.

Хейтеры заявили, что старшая дочь Ксении Бородиной побеждает в соревнованиях благодаря влиятельной маме

Многие подписчики порадовались за дочь девушки, ведь она действительно большая молодец и несмотря на свой юный возраст уже побеждает в городских соревнованиях.

Однако нашлись и те, кто уверен, что все награды Маруся получает исключительно благодаря влиянию знаменитой мамы.

Кроме того, в Сети даже появились свидетельства того, что дочь Бородиной побеждает только из-за Бородиной, перед которой выслуживаются всё судейство и тренера.

Хейтеры заявили, что старшая дочь Ксении Бородиной побеждает в соревнованиях благодаря влиятельной маме

Теперь пользователи ждут от теледивы разгромного поста, где она будет доказывать, что Маруся очень старательная девочка и отличная гимнастка, которая все свои награды получила собственным трудом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:33
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