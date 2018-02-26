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Опубликованы первые снимки нового рамного внедорожника Nissan Terra

Разработчиками японской компании Nissan опубликованы первые официальные изображения рамного нового внедорожника Nissan Terra, выполненного на базе популярного пикапа Navara.

Опубликованы первые снимки нового рамного внедорожника Nissan Terra

Новинка доступна в вариациях на 5 и 7 мест. Продажи внедорожника начнутся уже в этом году. Из свежих фото видно, что новый Nissan Terra наделят массивной радиаторной решёткой, большой оптикой, противотуманными осветителями, вмонтированными в передний бампер. Новый внедорожник в целом имеет массу сходств с пикапом типа Nissan Navara. Он стал основой для новой версии. Новый Nissan Terra в интерьере полностью повторяет версию Nissan Navara, обладая аналогичным рулем, центральной консолью, приборной панелью, схожим блоком управления климат-контролем.


Новый SUV по габаритам сопоставим с Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser. Nissan Terra оснащается атмосферным 2,5-литровым силовым агрегатом, который генерирует 184 лошадиные силы.
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Добавил: tantan61 Вчера, 18:30
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