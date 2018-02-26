Опубликованы первые снимки нового рамного внедорожника Nissan Terra

Новинка доступна в вариациях на 5 и 7 мест. Продажи внедорожника начнутся уже в этом году. Из свежих фото видно, что новый Nissan Terra наделят массивной радиаторной решёткой, большой оптикой, противотуманными осветителями, вмонтированными в передний бампер. Новый внедорожник в целом имеет массу сходств с пикапом типа Nissan Navara. Он стал основой для новой версии. Новый Nissan Terra в интерьере полностью повторяет версию Nissan Navara, обладая аналогичным рулем, центральной консолью, приборной панелью, схожим блоком управления климат-контролем.Новый SUV по габаритам сопоставим с Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser. Nissan Terra оснащается атмосферным 2,5-литровым силовым агрегатом, который генерирует 184 лошадиные силы.