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Илья Яббаров признался в связи с беременной Рапунцель

Участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров подвергся проверке на детекторе лжи, и выяснилось, что он имел связи и с беременной Рапунцель и с Олей Жариковой и поддерживал интимную переписку с Катей Кауфман.

Полиграф должен был доказать чистоту помыслов Яббарова в отношении сестры Рапы Алены, но результаты поразили не только его возлюбленную, но и всех присутствовавших в студии.

Илья Яббаров признался в связи с беременной Рапунцель

Илья уже давно на проекте и одни из самых ярких романтических отношений он поострил с Ольгой Рапунцель, но коварная девушка разбила ему сердце и долго тсрадал. Сейчас Рапа счастливо замужем за Дмитрием Дмитренко, а Яббаров пытается крутить роман с ее сестрой Аленой. Однако большинство его коллег по «Дому-2» и зрителей сомневаются в искренности чувств Ильи.

Илья Яббаров признался в связи с беременной Рапунцель

Полиграфолог напрямую спросил у Яббы, была ли у него связь с беременной Ольгой Рапунцель, также вступал ли он в интим с Жариковой и имела ли место интимная переписка с Кауфман.

На все вопросы детектор отреагировал положительно. В итоге Илья не выдержал и признался, что с Рапунцель у него был «поцелуй и петтинг в машине», причем по инициативе девушки.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:22
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