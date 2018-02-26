Илья Яббаров признался в связи с беременной Рапунцель

Полиграф должен был доказать чистоту помыслов Яббарова в отношении сестры Рапы Алены, но результаты поразили не только его возлюбленную, но и всех присутствовавших в студии.Илья уже давно на проекте и одни из самых ярких романтических отношений он поострил с Ольгой Рапунцель, но коварная девушка разбила ему сердце и долго тсрадал. Сейчас Рапа счастливо замужем за Дмитрием Дмитренко, а Яббаров пытается крутить роман с ее сестрой Аленой. Однако большинство его коллег по «Дому-2» и зрителей сомневаются в искренности чувств Ильи.Полиграфолог напрямую спросил у Яббы, была ли у него связь с беременной Ольгой Рапунцель, также вступал ли он в интим с Жариковой и имела ли место интимная переписка с Кауфман.На все вопросы детектор отреагировал положительно. В итоге Илья не выдержал и признался, что с Рапунцель у него был «поцелуй и петтинг в машине», причем по инициативе девушки.