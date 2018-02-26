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Анна Шульгина показала фанатам свой домашний костюм на фото в Instagram

Наследница певицы Валерии любит изменять стиль и экспериментировать с гардеробом. Анна Шульгина показала фанатам свой домашний костюм, опубликовав фото в Instagram.

Подписчики с удовольствием обсуждают внешний вид исполнительницы, постоянно сравнивая ее со звездной матерью. Анна Шульгина привыкла к критике и советам, но продолжает сохранять индивидуальность личных образов, которые ей нравятся. Сейчас она позировала перед камерами в розовом наряде, потому что любит такой цвет и не считает его штампом.

Анна Шульгина показала фанатам свой домашний костюм на фото в Instagram


Поклонники поддержали девушку позитивными сообщениями, отметив, что он идет блондинке, после чего назвали ее красавицей. Некоторые лица упомянули о скромности, потому что молодая особа часто любит показывать себя творческой личностью, но не хочет прислушиваться к мнению людей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:42
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