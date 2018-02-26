Новый кроссовер версии Renault Duster добрался до дилеров Украины

Для украинцев не проводили пока официальную презентацию свежего поколения модели. В настоящее время нет пока данных, по какой цене будет предлагаться новая версия Renault Duster в Украине. Согласно ожиданиям цена составит примерно 400 000 гривен (800 000 рублей). Новое авто в сравнении с предшественниками прибавило в габаритах: длина составляет 4 430 мм. Клиренс версии достигает 210 мм. Багажный отсек вмещает до 478 литров. В случае полноприводной модификации вместимость багажника составит 467 литровМоторная гамма авто на разных рынках может включать 1,6-литровый мотор на 115 лошадиных сил, 2,0-литровый силовой агрегат на 145 л.с. Транспортное средство получит дизельную версию, которая оснащается 1,5-литровой силовой установкой на 85, 90, 110 лошадиных сил.