Дарья Пынзарь для передачи «Москвички» рассказала тяжелую правду

Напомним, что сейчас счастливое семейство Пынзарей в полном составе отдыхает в Турции и все очень довольны этим времяпровождением.Анонс «Москвичек» Дарья сопроводила красивым роликом с любимым мужем и сыновьями. При этом Пынзарь сообщила, что в программе с ее участием она расскажет «все, о чем раньше мне было тяжело говорить» и надеется на понимание поклонников.Отметим, что большинство фатов телестройки и простых пользователей Сети считают семью Пынзарей одной из самых удачных семейных пар проекта и рекомендуют всем остальным участникам равняться на Сергея и Дарью.