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Дарья Пынзарь для передачи «Москвички» рассказала тяжелую правду

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками в Instagram, что к ним приехала съемочная группа передачи «Москвички» в которой бывшая домовка расскажет «тяжелую правду».

Напомним, что сейчас счастливое семейство Пынзарей в полном составе отдыхает в Турции и все очень довольны этим времяпровождением.

Дарья Пынзарь для передачи «Москвички» рассказала тяжелую правду

Анонс «Москвичек» Дарья сопроводила красивым роликом с любимым мужем и сыновьями. При этом Пынзарь сообщила, что в программе с ее участием она расскажет «все, о чем раньше мне было тяжело говорить» и надеется на понимание поклонников.

Отметим, что большинство фатов телестройки и простых пользователей Сети считают семью Пынзарей одной из самых удачных семейных пар проекта и рекомендуют всем остальным участникам равняться на Сергея и Дарью.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:02
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