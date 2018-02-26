Специалист по ауре посоветовал Саше Гобозову искать для отношений богатую женщину

Саглиани считает, что Гобозов зря пытается завязать романы с участницами «Дома-2», так как подсознательно он альфонс и счастливый союз у него возможен только с обеспеченной женщиной.Вероятно, этим и объясняются постоянные неудачи Александра в любви. К примеру, в январе Гобозов вернувшись на телестройку, пытался завязать отношения с Катей Зиновьевой, но измена девушки испортила этот роман.Затем Александр начал ухаживать за Иваной Диловой, но молоденькая участница «Дом-2» не спешит вступать с ним в интимные отношения и это не устраивает Гобозова. Напомним, что с Алианой Устиненко участник реалити-шоу официально так и не развелся.Специалист по ауре назвал Гобозова потенциальным альфонсом и он будет постоянно менять партнерш, пока не найдет ту, которая будет его обеспечивать материально.